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21:36   18 Октября 2020
Политика

Президента ФРГ повторно протестируют на наличие коронавируса

Президента ФРГ повторно протестируют на наличие коронавируса

Проведенное тестирование не выявило у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера коронавируса. Он ушел на самоизоляцию после того, как COVID-19 диагностировали у охранника главы государства, сообщил таблоид Bild.

Штайнмайер в субботу, 17 октября, сдал первый тест на коронавирус. Его результат был отрицательным. ПЦР-тест также не показал наличие инфекции, отметили в канцелярии президента.

Президент ФРГ, несмотря на отрицательные результаты, останется на самоизоляции. В ближайшие дни его повторно протестируют на коронавирус.

В Германии с начала пандемии было зафиксировано более 361 тысячи случаев COVID-19. На территории страны скончались свыше 9 тысяч пациентов с коронавирусом.

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#штайнмайер #президент фрг #коронавирус

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