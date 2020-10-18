Навальный скрыл от подписчиков реальную стоимость лечения в Charite

Немецкое бизнес-издание Welt представило материал о среднестатистической стоимости лечения от коронавируса нового типа. Данные представляют интерес на фоне таинственного "отравления" блогера Алексея Навального, пишет Федеральное агентство новостей.

Немецкое бизнес-издание Welt представило материал о среднестатистической стоимости лечения от коронавируса нового типа. Данные представляют интерес на фоне таинственного "отравления" блогера Алексея Навального, пишет Федеральное агентство новостей.

Стационарное лечение пациента в Германии в среднем обойдется 10 700 евро и займет десять дней. Если человека потребуется подключить к аппарату ИВЛ, то стоимость лечения возрастет до 38 500 евро.

Ранее Навальный на своей странице в Instagram заявил, что его лечение в Charite обошлось в 49 900 евро. Интересно, что до этого в интервью с блогером Юрием Дудем Навальный называл большую цифру.

Получается, что "отравление" Навального по стоимости сравнимо с лечением пациента от COVID-19. Однако стоит учесть, что блогер "отдыхал" в элитной клинике, где ценник значительно выше. Более того, Навальный две недели находился не просто на ИВЛ, а в коме.

Так, напрашивается вывод, что озвученная блогером сумма сильно занижена. Или же Навального лечили вовсе не от смертоносного яда. Добавим сюда бодрый и здоровый вид Алексея сразу после выписки, а также отказ Навального и Германии раскрыть какие-либо результаты анализов. Все это не вяжется с версией Запада и российских либералов об "отравлении" блогера.