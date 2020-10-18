Соболь в очередной раз оказалась без поддержки на выборах в Госдуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь объявила старт предвыборной кампании по выдвижению в Госдуму. Но опыт прошлых лет показывает, что она не дойдет даже до этапа регистрации своей кандидатуры, передает ФАН.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь объявила старт предвыборной кампании по выдвижению в Госдуму. Но опыт прошлых лет показывает, что она не дойдет даже до этапа регистрации своей кандидатуры, передает ФАН.

Соболь выдвигалась по 32-му округу на выборы в Мосгордуму в 2014 году, но из-за брака в подписях сняла свою кандидатуру. В 2016 году она хотела принять участие в выборах в Госдуму, выдвинувшись в Центральном административном округе Москвы. Там она попыталась получить поддержку "Парнаса" и "Яблока", чтобы не собирать подписи, однако не смогла договориться.

"Яблоко" согласилось сотрудничать, но при условии, что они не будут выдвигаться в ЦАО. Юрист ФБК отказалась, не захотев уступать перспективный округ. Попытка Соболь попасть в политику в 2019 году сопровождалась скандалами. Фраза "Голосуют не за программу, а за личность" вызвала в СМИ иронию, как и предвыборная программа Соболь, которая сводилась к единственному пункту — противостоянию "Единой России".

Репутация Соболь очень пострадала после предвыборной кампании прошлого года. Тогда она использовала поддельные подписи, объявляла "голодовку" и устроила скандал в Мосгоризбиркоме.

В 2020 году у сторонницы главы ФБК Алексея Навального мало шансов набрать нужное количество подписей на выборах в Госдуму. Даже если Соболь соберет подписи, шансов против политика Сергея Митрохина у нее нет.