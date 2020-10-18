Госсекретарь США пообещал ввести санкции против вооружающих Иран стран

США готовы ввести санкции против всех, кто связан с поставками Ирану оружия. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

США готовы ввести санкции против всех, кто связан с поставками Ирану оружия. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

По его словам, Белый дом намерен использовать все полномочия для введения ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, которые сотрудничают с Ираном в вопросах военного обеспечения, финансовой поддержки или технической подготовки. Речь идет как о поставке, так и продаже вооружений, отметил Помпео.

Экспорт в Иран или закупка из этой страны вооружения запрещены соответствующими резолюциями. Поэтому любое государство, заинтересованное в мире на Ближнем Востоке, должно прекратить все оружейные сделки с Ираном, подчеркнул госсекретарь США.