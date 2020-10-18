США испытали необычный беспилотник 5GAT

Специальный дрон-имитатор истребителей пятого поколения 5GAT проходит тестовые прогоны по земле. Специалисты готовят его запуск в воздушное пространство, передает "Военное обозрение".

Специальный дрон-имитатор истребителей пятого поколения 5GAT проходит тестовые прогоны по земле. Специалисты готовят его запуск в воздушное пространство, передает "Военное обозрение".

Комплекс наземных испытаний был завершен успешно. Название 5GAT расшифровывается как 5th Generation Aerial Target (воздушная цель пятого поколения). Основной целью новой разработки является имитация современных истребителей в качестве воздушной мишени. Созданием такого БПЛА занимается компания из США Sierra Technical Services на протяжении 14 лет.

Бортовые системы дрона были проверены во время тестовых пробежек по летному полю на разных скоростях. Подобный БПЛА является единственным в своем роде на сегодня. Внешне он напоминает самолет с двухдвигательной схемой. С его помощью Пентагон планирует тренировать зенитчиков расчетов ПВО, а также пилотов истребителей.