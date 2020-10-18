Мэр Одессы может пойти под суд за смену названия улицы города

Соратники экс-президента Украины Петра Порошенко возмутились инициативой мэра Одессы Геннадия Труханова и подают на него в суд. Об этом пишет "Украина.ру".

Соратники экс-президента Украины Петра Порошенко возмутились инициативой мэра Одессы Геннадия Труханова и подают на него в суд. Об этом пишет "Украина.ру".

Партия "Европейская солидарность" подает в суд на Геннадия Труханова за возвращение проспекту Небесной Сотни имени Маршала Жукова. Кроме проспекта, городская историко-топонимическая комиссия решила вернуть предыдущее название улице 25-й Чапаевской Дивизии. Такие изменения возмутили соратников Порошенко.

"Одесса — не совок! Одесса — европейский город с европейским будущим", — высказались представители "Европейской солидарности".

Проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской Дивизии получили новые названия в процессе декоммунизации. Однако Труханов уверен, что эти улицы не попадают под соответствующий закон.