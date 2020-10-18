Глава Минфина объяснил россиянам новые правила страхования вкладов

Размер суммы страхования некоторых банковских вкладов в России вырос с 1,4 млн рублей до 10 млн. К чему относится данное нововведение, разъяснил министр финансов Антон Силуанов.

Размер суммы страхования некоторых банковских вкладов в России вырос с 1,4 млн рублей до 10 млн. К чему относится данное нововведение, разъяснил министр финансов Антон Силуанов, пишет "Вести.ru".

Новое правило вступило в силу 1 октября текущего года. Речь идет о значительных суммах от продажи квартиры, дома, земельного участка или строения. Кроме того, нововведение касается денег, полученных в наследство, страховых и социальных пособий, зачисленных на счет по решению суда.

Для увеличенной суммы возмещения вклада предоставленная государством гарантии действует в течение трех месяцев. Глава Минфина отметил, что иногда бывают ситуации, когда при продаже квартиры деньги могут зависнуть в лишенной Центробанком лицензии финансовой организации. Зачастую получатель средств не вправе диктовать условия, где открыть счет, что и приводит к такой ситуации.