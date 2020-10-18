Два российских бойца ММА назвали "героем" обезглавившего учителя чеченца

Российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали 18-летнего чеченца, обезглавившего преподавателя французского колледжа. Об этом журналист Александр Лютиков сообщил в Instagram.

Российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали 18-летнего чеченца, обезглавившего преподавателя французского колледжа. Об этом журналист Александр Лютиков сообщил в Instagram.

Убившего учителя истории молодого человека Имадаев в своем Instagram назвал "героем", а Дураев написал, что "во Франции свобода слова потеряла свое начало". Спустя некоторое время спортсмены удалили публикации, а журналист опубликовал скриншоты в своем аккаунте.

Администрация социальной сети удалила публикацию Лютикова за "насилие или опасные организации".

Напомним, жуткое убийство произошло в пригороде Парижа 16 октября. Молодой человек напал на преподавателя возле учебного заведения и обезглавил. При задержании террорист был застрелен полицией. По данным французских правоохранителей, преступником оказался родившийся в Москве чеченец, иммигрировавший вместе с семьей во Францию в возрасте шести лет. Семья получила статус политических беженцев.