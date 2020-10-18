Евросоюз осудил нарушение перемирия в Нагорном Карабахе
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с комментарием нарушения гуманитарного перемирия в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).
ЕС поддержал объявленное Азербайджаном и Арменией перемирие, которое вступило в силу в полночь 18 октября. Относительно нарушений условий договоренности между двумя странами Боррель высказался с осуждением.
"ЕС осуждает тот факт, что, к сожалению, нарушения продолжаются, сообщается о военных действиях в Нагорном Карабахе и рядом с ним", — говорится в заявлении представителя Евросоюза.
МИД Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном перемирии. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 по Москве, 17 октября). Нагорно-Карабахская Республика приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия перемирия. Однако оно не продержалось и часа.