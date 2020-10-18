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19:15   18 Октября 2020
Общество

Пассажиров будут проверять на наличие масок и перчаток в метро Москвы

Пассажиров будут проверять на наличие масок и перчаток в метро Москвы

Проверки пассажиров московского метро на наличие масок и перчаток будут проводиться на всех станциях метрополитена, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Также представители компетентных органов будут проводить рейды в вагонах, рассказали в департаменте. Об усилении контроля за соблюдением перчаточно-масочного режима в городе предупреждали в Дептрансе столицы. Поручение поступило от главного санитарного медика Москвы.

Пассажира имеют право не пустить в транспорт без маски и перчаток даже после оплаты проезда. Актуальные данные о коронавирусе в России можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.

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