Пассажиров будут проверять на наличие масок и перчаток в метро Москвы

Проверки пассажиров московского метро на наличие масок и перчаток будут проводиться на всех станциях метрополитена, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Проверки пассажиров московского метро на наличие масок и перчаток будут проводиться на всех станциях метрополитена, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Также представители компетентных органов будут проводить рейды в вагонах, рассказали в департаменте. Об усилении контроля за соблюдением перчаточно-масочного режима в городе предупреждали в Дептрансе столицы. Поручение поступило от главного санитарного медика Москвы.

Пассажира имеют право не пустить в транспорт без маски и перчаток даже после оплаты проезда. Актуальные данные о коронавирусе в России можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.