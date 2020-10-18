Российские инженеры разработали единый двигатель для самолетов и вертолетов

Главный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев объявил о создании унифицированного двигателя для самолетов и вертолетов, передает "Звезда".

Главный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев объявил о создании унифицированного двигателя для самолетов и вертолетов, передает "Звезда".

Главный конструктор АО "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев заявляет, что российское двигателестроение переживает знаковые преобразования. Известно, что конструкторское бюро Климова занимается разработкой единого двигателя для самолетов и вертолетов. Данный двигатель применяется на вертолете Ми-38 и его модификациях, а также на самолетах Ил-112 и Ил-114.

"В нем применяется такая технология, как сухой двигатель - опоры двигателя без масла. Это некий революционный шаг в будущем авиа- и двигателестроения", - сообщает главный конструктор

Елисеев рассказал о разработках двигателя следующего поколения. ОЕго конструкция подразумевает частичное отсутствие смазочного масла, что станет революцией в двигателестроении, передает "Звезда".