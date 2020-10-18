Около Степанакерта прогремел сильный взрыв

Мощный взрыв прогремел в окрестностях столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. Об этом информирует РИА Новости.

Мощный взрыв прогремел в окрестностях столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в районе взрыва очевидцы увидели вспышку, после чего пошел дым. Был ли поврежден какой-либо объект и из какого оружия был открыт огонь, на данный момент неизвестно. Подробности о последствиях взрыва уточняются.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения объявили о перемирии с 18 октября. Однако уже в ночь на воскресенье конфликтующие стороны обвинили друг друга в игнорировании режима прекращения огня.