Россиянам рассказали, как правильно создать резервный бюджет

Стало известно, как лучше формировать финансовую "подушку безопасности" на случай непредвиденных обстоятельств. Этими данными поделились эксперты с NEWS.ru.

Стало известно, как лучше формировать финансовую "подушку безопасности" на случай непредвиденных обстоятельств. Этими данными поделились эксперты с NEWS.ru.

Сохранение рабочего места или отсутствие непредвиденных трат не гарантировано россиянам на фоне бушующей пандемии. Умение грамотно распоряжаться финансами как никогда важно, и эксперты рассказали, каких ошибок стоит избегать при формировании финансовой "подушки безопасности".

Серьезную финансовую нагрузку в виде долгосрочных покупок необходимо минимизировать в ближайшее время, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Если человек достаточно продвинутый, он может (...) покупать онлайн и тем самым экономить", — уверен глава компании.

Казавшееся консервативным решением снижение потребления может значительно повлиять на контроль семейного бюджета, добавил Абзалов. Откладывать в пользу резервного семейного бюджета 10% от каждой зарплаты необходимо с первого же получения заработка, уверенно заявляет профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Десятая часть дохода, откладываемая на "черный день" — это опыт поколений, с которым нужно считаться, подытожил он.