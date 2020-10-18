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18:47   18 Октября 2020
Экономика

Россиянам рассказали, как правильно создать резервный бюджет

Россиянам рассказали, как правильно создать резервный бюджет

Стало известно, как лучше формировать финансовую "подушку безопасности" на случай непредвиденных обстоятельств. Этими данными поделились эксперты с NEWS.ru.

Сохранение рабочего места или отсутствие непредвиденных трат не гарантировано россиянам на фоне бушующей пандемии. Умение грамотно распоряжаться финансами как никогда важно, и эксперты рассказали, каких ошибок стоит избегать при формировании финансовой "подушки безопасности".

Серьезную финансовую нагрузку в виде долгосрочных покупок необходимо минимизировать в ближайшее время, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Если человек достаточно продвинутый, он может (...) покупать онлайн и тем самым экономить", — уверен глава компании.

Казавшееся консервативным решением снижение потребления может значительно повлиять на контроль семейного бюджета, добавил Абзалов. Откладывать в пользу резервного семейного бюджета 10% от каждой зарплаты необходимо с первого же получения заработка, уверенно заявляет профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Десятая часть дохода, откладываемая на "черный день" — это опыт поколений, с которым нужно считаться, подытожил он.

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#бюджет #финансы #рубли

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