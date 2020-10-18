Трамп сразится на выборах в 2024 году, если проиграет Байдену

Президент США Дональд Трамп будет участвовать в президентской гонке в 2024 году, если проиграет кандидату от демократов Джо Байдену в этом году, рассказал бывший стратег Белого дома Стив Бэннон. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Президент США Дональд Трамп будет участвовать в президентской гонке в 2024 году, если проиграет кандидату от демократов Джо Байдену в этом году, рассказал бывший стратег Белого дома Стив Бэннон. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Стив Бэннон в интервью предрек победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Он заявил, что американцы "не увидят конца главы США".

Бывший стратег Белого дома отметил, что при "украденных выборах" или победе Джо Байдена действующий президент США выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

В интервью политик рассказал также о скандале с ноутбуком сына Джо Байдена — Хантера. Издание The New York Post на прошлой неделе опубликовало компрометирующие материалы с устройства. На данный момент информацией с ноутбука занимается ФБР.