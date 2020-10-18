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18:35   18 Октября 2020
Политика

Разрешение кризиса в Ливии положит конец амбициям Турции

Разрешение кризиса в Ливии положит конец амбициям Турции

Обстановка в Триполи зависит от результатов межливийского диалога в Тунисе. Об этом заявил советник председателя Палаты представителей Ливии Фатхи Марими в интервью арабскому изданию Hawar, передает Федеральное агентство новостей.

Марими отметил значение Египта в урегулировании сложностей в североафриканском государстве. Каир сыграл роль в организации встреч, в ходе которых удалось заключить соглашения по обмену удерживаемыми лицами и создать план по выводу страны из кризиса.

Однако есть государства, отрицательно влияющие на обстановку в Ливии. К примеру, Анкара эскалирует обстановку в регионе и противоречит международному праву.

"Государство прилагает все усилия через ЛНА (Ливийская национальная армия. — Прим. ред.) и Палату представителей для противодействия действиям Турции", — отметил Марими.

Политик подчеркнул, что, как только Ливия выйдет из кризиса, амбициям Турции придет конец.

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#переговоры #египет #ливия

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