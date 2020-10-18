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18:29   18 Октября 2020
Политика

Политолог Корнилов отметил первый шаг России в обучении ЕС вежливости

Политолог Корнилов отметил первый шаг России в обучении ЕС вежливости

Решение России прекратить консультации по крушению малайзийского "боинга" MH17 стало первым шагом в обучении Европы вежливости. Об этом пишет "Царьград".

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал решение России выйти из трехсторонних консультаций в деле MH17. По словам эксперта, это стало первым шагом принуждения Европы к игре по правилам. Европейские СМИ подняли шум, и даже официальное заявление по этому поводу Нидерландов вызвало недоумение своей политизированностью, подчеркнул аналитик.

Корнилов напомнил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о партнерах России в ЕС. Лавров ранее предложил перестать общаться с теми, кто не понимает необходимости взаимоуважительного диалога. Имелись в виду люди, ответственные за западную политику.

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