Генсек ООН назвал пандемию серьезной проблемой для мирового сообщества

Пандемия коронавируса стала серьезной и глобальной проблемой для международного сообщества, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Его слова приводит издание Daily Mail.

Пандемия коронавируса стала серьезной и глобальной проблемой для международного сообщества, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Его слова приводит издание Daily Mail.

Гутерреш назвал пандемию испытанием, которое мир пока что не выдерживает. Мировое сообщество разделено, из-за чего нет возможности должным образом оказывать сопротивление коронавирусу. По словам генсека ООН, необходимо вести согласованные действия, поскольку в противном случае большое количество людей окажется под угрозой нищеты и голода.

Количество людей, заболевших коронавирусом, в пятницу превысило 400 тыс., оказавшись рекордно высоким суточным показателем новых случаев инфекции. В странах Европы продолжают вводиться новые ограничительные меры. При этом в США наблюдается весьма заметный рост заболеваемости.