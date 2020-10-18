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18:14   18 Октября 2020
Общество

В Союзе пенсионеров РФ прокомментировали изменения правил получения выплат

В Союзе пенсионеров РФ прокомментировали изменения правил получения выплат

Правила получения пенсии при переходе в другой банк изменились с 18 октября 2020 года. В Союзе пенсионеров РФ сообщили, что в нововведениях нет "ни сенсации, ни трагедии", передает телеканал "360".

Пенсионеры, сменившие банк, получили возможность забирать выплату в удобный для них день. Ранее дата выдачи пенсии могла меняться. Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что ничего не изменилось.

Рязанский сообщил, что раньше банки и Пенсионный фонд подстраивались под пожилых людей. В каждом регионе есть свои даты для выплат. Банки обязаны подстраиваться под пожелания пенсионеров.

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#россия #пенсия #выплаты

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