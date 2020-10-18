Онищенко раскрыл имя заразившей COVID-19 Трампа "лахудры"

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, от кого президент США Дональд Трамп подхватил коронавирус. Об этом сообщает "Правда.Ру".

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, от кого президент США Дональд Трамп подхватил коронавирус. Об этом сообщает "Правда.Ру".

Американского лидера заразила его помощница Хоуп Хигс, у которой позже проявился недуг в легкой форме, сказал Онищенко. По его словам, эту молодую "лахудру" с распущенными волосами вообще никто не проверял.

Кроме того, 74-летний Трамп находится в группе риска, ведь он имеет избыточный вес и проблемы с сердцем, отметил Онищенко. Он добавил, что бронированные автомобили, в которых перевозили главу США, никак не предотвратили бы его заражение.