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18:12   18 Октября 2020
Политика

Онищенко раскрыл имя заразившей COVID-19 Трампа "лахудры"

Онищенко раскрыл имя заразившей COVID-19 Трампа "лахудры"

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, от кого президент США Дональд Трамп подхватил коронавирус. Об этом сообщает "Правда.Ру".

Американского лидера заразила его помощница Хоуп Хигс, у которой позже проявился недуг в легкой форме, сказал Онищенко. По его словам, эту молодую "лахудру" с распущенными волосами вообще никто не проверял.

Кроме того, 74-летний Трамп находится в группе риска, ведь он имеет избыточный вес и проблемы с сердцем, отметил Онищенко. Он добавил, что бронированные автомобили, в которых перевозили главу США, никак не предотвратили бы его заражение.

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#сша #онищенко #трамп #коронавирус

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