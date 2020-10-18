Адвокат Конкиных рассказала о сговоре сожителя и бывшего мужа Софии

Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала РЕН ТВ о возможном сговоре между сожителем дочери актера и ее бывшим супругом.

Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала РЕН ТВ о возможном сговоре между сожителем дочери актера и ее бывшим супругом.

По словам юриста, экс-супруг Софии Конкиной Руслан Подгорный пытался оставить их 11-летнюю дочь себе, так как является ее законным представителем и может претендовать на наследство Владимира Конкина. Об этом он неоднократно заявлял ранее. Однако сожитель Софии Михаил Серов также проявлял интерес к опеке над девочкой, несмотря на их конфликтные отношения.

Нитченко отметила, что у Серова до сих пор нет алиби на ночь, в которую погибла Конкина. Неизвестно, где он был и почему не искал ее, зная, что с тренировки София не вернулась.