Sohu: Россия уводит у США из-под носа многомиллиардные контракты с Китаем

Китай намерен закупать сою у России, а не у США: речь идет о миллиардных контрактах.

Россия стала важнейшим экономическим партнером Китая во многих сферах, не исключением является и аграрная. Ожидается, что через несколько лет товарооборот между РФ и КНР превысит 200 миллиардов долларов, констатируют аналитики китайского издания Sohu.

В области сельскохозяйственного импорта Китай возлагает надежды на Россию. В частности, речь идет об импорте сои — этот продукт крайне важен для китайцев, ежегодно в страну ввозятся миллионы тонн соевых бобов. Значительная их часть покупалась у США, но из-за обострившейся антикитайской политики Вашингтона КНР желают разнообразить источники поставок. Речь идет о миллиардных контрактах.

«РФ хочет отправлять в Китай миллионы тонн соевых бобов ежегодно. Похоже, что план Москвы себя оправдает. По итогам этого маневра США рискуют недополучить огромные деньги с китайского рынка», — сказано в статье Sohu, перевод которой представил ресурс «ПолитРоссия».

Несмотря на обширность китайских территорий, пригодных для сельского хозяйства земель в стране не слишком много. Соя — один из ключевых продуктов китайской национальной кухни и входит в ежедневный рацион граждан Китая. Например, очень популярным продуктом в Поднебесной является соевый сыр тофу, использующийся во многих блюдах.

Поэтому КНР планирует инвестировать в Дальневосточный регион России, который богат бескрайними полями для выращивания сельскохозяйственных культур.

«Это сотрудничество будет беспроигрышным вариантом для обеих сторон», — сообщает Sohu.

В 2018 году экспорт сои из России стал рекордным: из 0,9 миллионов тонн около 0,8 тонн было отгружено в Китай, сообщал аналитический центр «СовЭкон». Это связано с увеличением урожая сои на Дальнем Востоке на 38% в том же году. Динамика закупок данного продукта у США тогда же стала падать из-за начавшейся торговой войны и введенных Китаем ответных пошлин в 25% на ввоз американской продукции в страну.

Россия и Китай тесно сотрудничают не только в аграрной сфере. Ранее китайская технологическая компания Huawei после жестких санкций США перевела инвестиции в Россию, расширила команду российских ученых и повысила им зарплату. Кроме того, Китай подписал с РФ соглашение о развертывании Huawei сетей 5G в стране.

Не исключением стал и энергетический сектор. О том, как Россия вытеснила Америку с крупнейшего в мире китайского рынка сбыта топлива читайте в нашей статье.