Twitter с помощью цензуры оказывает поддержку демократической партии США

Цензура и ограничение доступа к информации в Twitter стали средством поддержки американской партии демократов. Политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с iReactor рассказал о попытках соцсети влиять на общественное мнение.

Цензура и ограничение доступа к информации в Twitter стали средством поддержки американской партии демократов. Политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с iReactor рассказал о попытках соцсети влиять на общественное мнение.

Первая поправка к Конституции США, запрещающая государству ограничивать свободу слова, дает возможность руководству Twitter цензурировать ту информацию, которую оно сочтет якобы недостоверной и ложной. К тому же его действия сейчас могут быть обусловлены влиянием Демократической партии США ввиду предвыборной гонки, так как публикации Дональда Трампа в соцсети регулярно подвергаются блокировкам или цензуре.

"В числе ключевых факторов, обусловивших победу Трампа в 2016 году, была его активность в "Твиттере", и, соответственно, противники Трампа сейчас ограничивают его активность. "Твиттер" уже заблокировал несколько его высказываний", — заявил Вассерман.

Таким образом руководство социальной сети пытается влиять на формирование общественного мнения в соответствии со своими собственными убеждениями. При этом их интересы абсолютно противоположны интересам Трампа, считает публицист.