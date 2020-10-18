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17:51   18 Октября 2020
Политика

Очевидцы сообщают о взрывах светошумовых гранат на протестах в Минске

Очевидцы сообщают о взрывах светошумовых гранат на протестах в Минске

Взрывы светошумовых гранат слышны в районе минского универмага "Беларусь". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В воскресенье, 18 октября, в столице Белоруссии проходят незаконных митинги. По данным СМИ, колонна протестующих свернула в сторону магазина, возле которого в настоящий момент слышны взрывы.

Журналисты также сообщают о семи БТР и автобусах с силовиками. Правоохранители двинулись во дворы.

Несанкционированные акции протеста начались в государстве после президентских выборов в августе текущего года. По итогам голосования, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов избирателей.

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#минск #белоруссия #лукашенко

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