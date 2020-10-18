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17:49   18 Октября 2020
Политика

Бывший депутат Рады заявил, что Украину лишили будущего

Бывший депутат Рады заявил, что Украину лишили будущего

Украина является наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко написал в своем профиле в Facebook.

Бывший чиновник считает, Украина будет развиваться по типу аграрных экономик, где низкий уровень образования и повсеместная нищета. Он также отмечает, что Запад все еще не отказался от колониальной политики. Наоборот, у него только появились новые технологии захвата, заявляет эксперт.

По словам Журавко, западные страны уже начали разрушать экономику Украины путем заполнения рынка товарами из США и Евросоюза. Государство не только лишили будущего, но и превратили в умирающий регион, уверен эксперт.

Киеву необходимо создать новую национальную элиту, которая смогла бы представлять страну. Также нужно, чтобы эти самые люди возглавили освободительную борьбу. Украина нуждается в надежных союзниках для скорого освобождения от колонизации, заключает Журавко.

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#украина #запад #журавко

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