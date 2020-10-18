Украина является наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко написал в своем профиле в Facebook.

Украина является наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко написал в своем профиле в Facebook.

Бывший чиновник считает, Украина будет развиваться по типу аграрных экономик, где низкий уровень образования и повсеместная нищета. Он также отмечает, что Запад все еще не отказался от колониальной политики. Наоборот, у него только появились новые технологии захвата, заявляет эксперт.

По словам Журавко, западные страны уже начали разрушать экономику Украины путем заполнения рынка товарами из США и Евросоюза. Государство не только лишили будущего, но и превратили в умирающий регион, уверен эксперт.

Киеву необходимо создать новую национальную элиту, которая смогла бы представлять страну. Также нужно, чтобы эти самые люди возглавили освободительную борьбу. Украина нуждается в надежных союзниках для скорого освобождения от колонизации, заключает Журавко.