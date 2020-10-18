Атлантический совет назвал «Северный поток — 2» геополитическим оружием РФ

Созданный при НАТО «аналитический центр» раскритиковал российско-европейский проект.

Атлантический совет при НАТО, признанный Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией, вновь оправдывает свой статус. Специалисты Совета проанализировали российско-европейский проект «Северный поток — 2» и пришли к выводу, что газопровод — это «стратегическое оружие Путина», которое «необходимо остановить».

«Кремль лжет, что трубопровод просто разнообразит маршруты поставок природного газа в Европу. Москва утверждает, что это свободный рынок в действии. Это чистая пропаганда: Кремль верит не в рынок, а в проявление геополитической мощи. Это говорит об истинной цели трубопровода, которая заключается в усилении российского влияния в Европе и нанесении ущерба Украине», — утверждает нежелательная организация.

Атлантический совет бьет тревогу: если проект закончат (он готов на 90%), то два «Северных потока» будут поставлять в Европу более 30% всего используемого Евросоюзом газа. Таким образом, российско-европейские газопроводы станут «более грозным оружием, чем ядерный арсенал России», рассуждают аналитики НАТО.

Впрочем, реальность явно не на стороне Совета: через три дня после этого заявления глава МИД Германии Хайко Маас окончательно подтвердил приверженность Берлина партнерскому проекту. По его словам, «Северный поток — 2» будет достроен до конца.

Последняя надежда Америки

Американский Атлантический совет призывает власти США «остановить планы России, пока не стало слишком поздно». Организация пытается демонизировать образ РФ в глазах аудитории и европейских политиков, ведь именно для сотрудничества Штатов с Западной Европой Совет создали в 1961 году. К тому же, она манипулирует фактами.

Совет напоминает, что 100% акций «Северного потока — 2» принадлежит «Газпрому», а компания потратила «миллиарды долларов на строительство ненужного газопровода», но не надеется получить их обратно — ведь проект якобы не экономический, а «геополитический».

«Вот почему Кремль так беспрестанно тратит деньги на избыточные трубопроводы и так яростно борется за их запуск», — пишет Атлантический совет.

Такие формулировки создают впечатление, будто только Россия вкладывалась в строительство газопровода. Но это не так. Пять европейских компаний вложили в проект по 950 миллионов евро — инвесторами являются немецко-финская Uniper, немецкая Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британо-нидерландская Shell. Очевидно, проект выгоден не только Кремлю, как утверждает Атлантический союз.

Организация упрекает «Газпром» во владении всеми акциями газопровода, однако не упоминает, что изначально 49% акций планировалось отдать четырем европейским компаниям. Ведь согласно директиве ЕС, «Газпром» не может полностью владеть трубопроводом — и корпорация была готова «поделиться» проектом с инвесторами, чтобы соблюсти директиву. Однако сделку «зарубил» польский антимонопольный регулятор, не дав свое согласие на такую схему.

Американская борьба за рынок

Кроме того, Атлантический совет замалчивает один ключевой момент: поставщиком сланцевого газа в Европу желали быть США. В тот момент на благополучие Украины, о котором сейчас так пекутся Штаты, Вашингтону было наплевать — альтернативой украинскому транзиту желали видеть американский сжиженный газ.

Но когда Германия отказалась от услуг газодобывающих компаний США, сделав выбор в пользу «Северного потока — 2» (российский газ не только дешевле, но и экологичнее сланцевого), американские политики пустили в ход санкции, напускную озабоченность украинской судьбой и дипломатическую жесткость в отношении Германии. Но «метод кнута» только ухудшил ситуацию: в ответ на давление Берлин заявил, что Штаты пытаются диктовать стране энергетическую политику, навязывая свое сырье.

Пролоббировать своих «газовиков» в Европе у Штатов не получилось. А европейский рынок очень перспективный: правительство ФРГ намерено отказаться от угольной и атомной энергетики, а значит, количество закупаемого у России газа будет увеличиваться. Характерно, что не только на европейском, но и на азиатском направлении Россия вытеснила США: теперь основным сырьевым партнером Китая является РФ, а Пекин постепенно отказывается от услуг американских поставщиков нефти и газа. Причина все та же, что и в случае с Берлином — «выстрел себе в ногу». Штаты «перегнули» с антикитайской политикой и оттолкнули китайских партнеров.

Впрочем, активно выступает против «Северного потока — 2» не только Атлантический совет. В американских и европейских СМИ ранее была развернута целая агитационная кампания против строительства газопровода.

Нежелательная организация

Изначально, в 1960-е годы, Атлантический совет создавался как орган сотрудничества между США и Западной Европой. Но потом организация задалась другой целью: эксперты совета «дают рекомендации» по поводу России и настаивают, что страна угрожает «демократическому миру», в том числе информационно.

Совет даже рекомендовал ЦРУ и ФБР создать «Коалицию по противодействию дезинформации», «Национальный центр по противодействию дезинформации» и другие органы, чтобы противостоять российской пропаганде. Впрочем, информационной активностью Атлантический совет сам не гнушался.

Аналитики НАТОвской организации раздавали интервью русскоязычным СМИ с характерной проамериканской направленностью — «Голосу Америки» и «Крым.Реалиям». Правоохранительные органы соответствующим образом отреагировали на радикальную антироссийскую риторику и установили, что НКО «Атлантический совет» угрожает основам конституционного строя и безопасности России.