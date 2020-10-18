Простые рецепты помогут укрепить иммунитет осенью

Иммунитет необходимо укреплять каждую осень, чтобы избежать заболеваний сезонными болезнями. Повысить его можно с помощью простых рецептов, которые приводит издание "Волгоградская правда".

Иммунитет необходимо укреплять каждую осень, чтобы избежать заболеваний сезонными болезнями. Повысить его можно с помощью простых рецептов, которые приводит издание "Волгоградская правда".

Первым делом в рацион стоит добавить компот с шиповником. Его приготовление не займет много времени и сил, однако сам напиток может благотворно повлиять на организм впоследствии. Также для получения витамина D, который способствует укреплению иммунитета, важно питаться рыбой. Например, можно приготовить полезное филе лосося в маринаде с овощным салатом.

Если никак не обойтись без десерта, то следует выбрать тот, от которого организм получит больше пользы. Так, можно приготовить имбирные карамельки, для которых потребуется примерно 5 мл сока имбиря, 15 мл лимона и пара ложек меда.