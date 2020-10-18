Журналист Колесников рассказал, как Путина защищают от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин с самого начала пандемии ограничил до минимума количество личных контактов, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом рассказал журналист кремлевского пула Андрей Колесников, передает НТВ.

Президент РФ Владимир Путин с самого начала пандемии ограничил до минимума количество личных контактов, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом рассказал журналист кремлевского пула Андрей Колесников, передает НТВ.

Также представитель СМИ рассказал, что перед тем как кто-либо лично встретится с президентом РФ, он проводит две недели на карантине. В резиденции Путина в Ново-Огарево работают сотрудники, в том числе фотограф и оператор, которых постоянно проверяют на наличие болезни.

Колесников также отметил, что именно этим объясняется тот факт, что некоторые гости президента России на снимках не надевают маску.