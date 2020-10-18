Сын тренера сборной России Черчесова госпитализирован

Сын тренера сборной России по футболу Станислав Черчесов-младший госпитализирован после травмы, которую он получил во время матча профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сын тренера сборной России по футболу Станислав Черчесов-младший госпитализирован после травмы, которую он получил во время матча профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что футболист получил удар коленом в голову, после чего потерял сознание и был госпитализирован. Инцидент произошел в первом тайме матча "Олимпа-Долгопрудного" с московской "Родиной".

Ранее тренер высказал свое мнение о состоянии сборной РФ. Черчесов-старший сказал, что не считает российских футболистов физически неготовыми, если после перерыва соперник показывает лучшую игру.