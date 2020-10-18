Аналитики спрогнозировали будущее рубля после президентских выборов в США

Возможная победа Байдена может негативно отразиться на курсе рубля. К таким выводам приходят опрошенные "МК" аналитики.

Возможная победа Байдена может негативно отразиться на курсе рубля. К таким выводам приходят опрошенные "МК" аналитики.

В случае поражения Трампа рубль может упасть по отношению к доллару. Это произойдет вследствие очередного сокращения стоимости нефти на мировом рынке, которое вызовет смягчение санкций в отношении Тегерана. На эту меру готов пойти представитель демократов при победе на голосовании.

Также существует вероятность, что Байден введет новые санкции против России. В этом случае стоимость рубля может стать ниже на 5-10% до 85 рублей за доллар, или до 100 рублей за евро.

Однако последствия от коронавирусных ограничений и глобальный "локдаун" имеют большие риски для российской валюты, чем политическая ситуация в США, уверена кандидат экономических наук Олеся Кухаренко. Антироссийская политика продолжится в США при любом исходе выборов, добавила она.