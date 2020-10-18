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16:55   18 Октября 2020
Происшествия

СК РФ показал кадры с места столкновения нефтяных барж под Томском

СК РФ показал кадры с места столкновения нефтяных барж под Томском

Следственный комитет опубликовал видео с последствиями столкновения двух судов в затоне реки Обь, передает телеканал РЕН ТВ.

Кадры с места происшествия в Каргасокском районе Томской области появились на официальном канале ведомства в YouTube. На них видны баржи, столкнувшиеся в затоне реки Обь, а также последствия инцидента — утечка нефтепродуктов в водоем.

На одном из судов находились емкости с топливом. При столкновении часть нефтепродуктов оказалась в реке. Точный объем топлива, которое утекло в водоем, пока не называется. В настоящее время на месте инцидента проходят работы по устранению последствий ЧП.

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