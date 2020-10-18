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16:52   18 Октября 2020
Происшествия

Стала известна причина смерти мэра Ялты

Стала известна причина смерти мэра Ялты

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер после госпитализации с пневмонией. О трагической новости "Интерфаксу" сообщили в окружении чиновника.

Мэр Ялты Иван Имгрунт умер в возрасте 59 лет. Приближенные к политику рассказали, что незадолго до смерти он был госпитализирован в одну из местных больниц.

"Да, он скончался. У него был COVID-19", — сообщает издание.

О госпитализации главы ялтинской администрации стало известно 30 сентября. Оказавшись в больнице, Имгрунт оценивал свое состояние как "нормальное".

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#смерть #ялта #Имгрунт

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