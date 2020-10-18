16:52 18 Октября 2020Происшествия
Стала известна причина смерти мэра Ялты
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер после госпитализации с пневмонией. О трагической новости "Интерфаксу" сообщили в окружении чиновника.
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер после госпитализации с пневмонией. О трагической новости "Интерфаксу" сообщили в окружении чиновника.
Мэр Ялты Иван Имгрунт умер в возрасте 59 лет. Приближенные к политику рассказали, что незадолго до смерти он был госпитализирован в одну из местных больниц.
"Да, он скончался. У него был COVID-19", — сообщает издание.
О госпитализации главы ялтинской администрации стало известно 30 сентября. Оказавшись в больнице, Имгрунт оценивал свое состояние как "нормальное".