Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер после госпитализации с пневмонией. О трагической новости "Интерфаксу" сообщили в окружении чиновника.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер после госпитализации с пневмонией. О трагической новости "Интерфаксу" сообщили в окружении чиновника.

Мэр Ялты Иван Имгрунт умер в возрасте 59 лет. Приближенные к политику рассказали, что незадолго до смерти он был госпитализирован в одну из местных больниц.

"Да, он скончался. У него был COVID-19", — сообщает издание.

О госпитализации главы ялтинской администрации стало известно 30 сентября. Оказавшись в больнице, Имгрунт оценивал свое состояние как "нормальное".