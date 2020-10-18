ГУВД Минска сообщило о ряде задержаний участников незаконных протестов

Правоохранительные органы задержали участников несанкционированных протестов в Минске. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.

Правоохранительные органы задержали участников несанкционированных протестов в Минске. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.

Представитель пресс-службы подтвердил ряд задержаний, который осуществили на незаконных акциях протеста в столице Белоруссии. Точное количество задержанных пока не озвучили. Представители белорусской оппозиции вышли на несанкционированные демонстрации 18 октября.

В центр Минска утром стянули силовиков и спецтехнику, чтобы охранять площади. Усиленные меры безопасности приняли из-за очередного митинга белорусских оппозиционеров. Массовые протесты охватили страну после выборов президента, в результате которых победил Александр Лукашенко.