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16:40   18 Октября 2020
Политика

ГУВД Минска сообщило о ряде задержаний участников незаконных протестов

ГУВД Минска сообщило о ряде задержаний участников незаконных протестов

Правоохранительные органы задержали участников несанкционированных протестов в Минске. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.

Представитель пресс-службы подтвердил ряд задержаний, который осуществили на незаконных акциях протеста в столице Белоруссии. Точное количество задержанных пока не озвучили. Представители белорусской оппозиции вышли на несанкционированные демонстрации 18 октября.

В центр Минска утром стянули силовиков и спецтехнику, чтобы охранять площади. Усиленные меры безопасности приняли из-за очередного митинга белорусских оппозиционеров. Массовые протесты охватили страну после выборов президента, в результате которых победил Александр Лукашенко.

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#минск #протесты #гувд

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