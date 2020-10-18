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16:36   18 Октября 2020
Армия

Эрдоган заявил о поставках Россией вооружения Армении

Эрдоган заявил о поставках Россией вооружения Армении

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает поставки оружия в Армению "поддержкой" Россией и Францией военного режима. Об этом он заявил журналистам в ходе своего выступления 18 октября.

Президент Турции не считает нормальными экономическими отношениями международную торговлю оружием. По словам Эрдогана, Россия, Франция, США якобы поддерживают военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, предоставляя второй стороне военные ресурсы.

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