Эрдоган заявил о поставках Россией вооружения Армении

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает поставки оружия в Армению "поддержкой" Россией и Францией военного режима. Об этом он заявил журналистам в ходе своего выступления 18 октября.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает поставки оружия в Армению "поддержкой" Россией и Францией военного режима. Об этом он заявил журналистам в ходе своего выступления 18 октября.

Президент Турции не считает нормальными экономическими отношениями международную торговлю оружием. По словам Эрдогана, Россия, Франция, США якобы поддерживают военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, предоставляя второй стороне военные ресурсы.