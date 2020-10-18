16:36 18 Октября 2020Армия
Эрдоган заявил о поставках Россией вооружения Армении
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает поставки оружия в Армению "поддержкой" Россией и Францией военного режима. Об этом он заявил журналистам в ходе своего выступления 18 октября.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает поставки оружия в Армению "поддержкой" Россией и Францией военного режима. Об этом он заявил журналистам в ходе своего выступления 18 октября.
Президент Турции не считает нормальными экономическими отношениями международную торговлю оружием. По словам Эрдогана, Россия, Франция, США якобы поддерживают военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, предоставляя второй стороне военные ресурсы.