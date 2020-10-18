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16:33   18 Октября 2020
Политика

Выход России из консультаций по MH17 вызвал бурное обсуждение среди немцев

Выход России из консультаций по MH17 вызвал бурное обсуждение среди немцев

Немцы положительно отреагировали на решение России выйти из трехсторонних консультаций по вопросам катастрофы Boeing 777 Малайзийских авиалиний над Донбассом, сообщает "Царьград".

Издание Die Welt выпустило статью о том, что, по заявлению российского МИД, Москву не устраивают попытки иностранных государств возложить всю ответственность за случившееся на Россию. Эти события вокруг дела о катастрофе вызвали бурную реакцию среди читателей.

"России давно надо было это сделать", — заметил один из пользователей.

Также нашлись и те, кто считает, что полезно посмотреть на отношение к этому расследованию малайзийской стороны.

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#россия #mh17 #малайзия

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