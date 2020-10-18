Урожай российской пшеницы впечатлил аналитиков из США

Объемы сбора российской яровой пшеницы в текущем сезоне оказались на более высоком уровне, чем ожидали эксперты из США. Перевод статьи в журнале Ajot на эту тему публикует "ПолитРоссия".

Объемы сбора российской яровой пшеницы в текущем сезоне оказались на более высоком уровне, чем ожидали эксперты из США. Перевод статьи в журнале Ajot на эту тему публикует "ПолитРоссия".

Показатели урожайности в России стали сюрпризом и более чем компенсировали снижение производства зерна на Украине, в Канаде и Аргентине. Что касается озимой пшеницы, из-за сильной засухи есть опасения за посевную кампанию в южных регионах РФ. На неблагоприятные погодные условия также жалуются американские и украинские аграрии.

В материале указывается, что ближневосточные и североафриканские страны, включая Египет, Саудовскую Аравию и Марокко, активно наращивают свои запасы пшеницы. В будущем это может обернуться падением мирового спроса на зерно, учитывая наполненность хранилищ крупнейших импортеров. Россия же в любом случае сохранит за собой статус ведущего экспортера зерновых культур, ведь нынешний урожай станет одним из самых больших в ее истории, подчеркивают аналитики Ajot.