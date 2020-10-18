Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:29   18 Октября 2020
Армия

Армия Азербайджана взяла под контроль Худаферинский мост

Армия Азербайджана взяла под контроль Худаферинский мост

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Худаферинский мост в Джебраильском районе перешел под контроль армии Азербайджана. Об этом сообщает News.ru.

Как написал глава республики в Twitter, военные подняли флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту.

"Да здравствует азербайджанский народ!" — сказал Алиев.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В результате консультаций в Москве Ереван и Баку договорились о прекращении огня в районе боевых действий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#азербайджан #алиев #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров