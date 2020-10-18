Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:22   18 Октября 2020
Политика

Сенатор Пушков рассказал о причинах беспредела в Чикаго

Сенатор Пушков рассказал о причинах беспредела в Чикаго

Поддержка протестов и погромов чикагским мэром Лори Лайтфут привела к обстрелу более 3030 человек, 600 из которых погибли, сообщает в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков. 

Политик отмечает, что Лори Лайтфут является сторонницей "Черных жизней", ненавидит Трампа и не дает навести порядок в городе при помощи федеральных сил. Пушков считает, что это привело к безвластию и беспределу в Чикаго, расцвету вооруженной преступности, для которой не важен цвет кожи жертв.

Сенатор называет обстановку в городе "закономерным результатом политики поддержки протестов-погромов", которую часто показывают демократически настроенные мэры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #алексей пушков #Лори Лайтфут

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров