Поддержка протестов и погромов чикагским мэром Лори Лайтфут привела к обстрелу более 3030 человек, 600 из которых погибли, сообщает в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Поддержка протестов и погромов чикагским мэром Лори Лайтфут привела к обстрелу более 3030 человек, 600 из которых погибли, сообщает в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Политик отмечает, что Лори Лайтфут является сторонницей "Черных жизней", ненавидит Трампа и не дает навести порядок в городе при помощи федеральных сил. Пушков считает, что это привело к безвластию и беспределу в Чикаго, расцвету вооруженной преступности, для которой не важен цвет кожи жертв.

Сенатор называет обстановку в городе "закономерным результатом политики поддержки протестов-погромов", которую часто показывают демократически настроенные мэры.