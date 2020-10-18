Войска Турции демонтируют свой наблюдательный пункт в сирийской Хаме

Войска Турции демонтируют свой наблюдательный пункт в сирийской провинции Хама, передает местный телеканал Sama TV.

Войска Турции демонтируют свой наблюдательный пункт в сирийской провинции Хама, передает местный телеканал Sama TV.

Наблюдательный пункт ВС Турции находится около города Мурек в Сирии, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). Летом 2019 года город взяла под контроль Сирийская Арабская Армия, но Турция тогда отказалась выводить своих военных и убирать наблюдательный пункт.

Теперь военных эвакуируют в провинцию Идлиб, где территория подконтрольна протурецким вооруженным группировкам в Джебель аз-Завия. Сейчас наблюдательный пункт в Муреке разбирают, а оборудование готовят к транспортировке. Предполагается, что военные покинут территорию Хамы в ближайшие несколько часов. Эвакуация ведется в координации с военными России.