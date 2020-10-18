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16:06   18 Октября 2020
Политика

Водолазы приступили к поискам трех человек в Баренцевом море

Водолазы приступили к поискам трех человек в Баренцевом море

Водолазов задействовали в поиске трех человек в Баренцевом море, которые пропали после затопления судна. Об этом сообщает RT со ссылкой на управление МЧС по Мурманской области.

По информации спасателей также на месте организована наземная группировка, которая обследует береговую линию. Семь человек, которых ранее удалось достать из воды после происшествия, доставлены в Лиинахамари для оказания медицинской помощи.

Инцидент произошел вечером 17 октября. Маломерное судно с десятью людьми на борту перевернулось на воде. Семерых удалось спасти.

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#водолазы #спасение #баренцево море

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