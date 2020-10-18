Минпросвещения пообещало не вводить в российских школах жесткий карантин

Речи о локдауне российской системы образования не идет. По всей территории РФ учеба не будет прерываться, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Речи о локдауне российской системы образования не идет. По всей территории РФ учеба не будет прерываться, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Меры по борьбе с распространением коронавируса отличаются в зависимости от эпидемической ситуации в конкретном регионе, подчеркнул министр. Он отметил, что Москва и регионы продолжают работу, необходимую для сохранения здоровья россиян, опираясь на рекомендации системы здравоохранения.

Случай с каждой российской школой должен рассматриваться в отдельности, после чего приниматься решение об очном или удаленном обучении. На данный момент на карантин из-за COVID-19 закрыто 0,31% школ, из-за гриппа и ОРВИ — 0,22%. Кравцов отметил, что ситуация контролируемая.