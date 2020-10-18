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15:45   18 Октября 2020
Политика

Марихуановый бизнес выгоден уголовным элементам на Украине

Марихуановый бизнес выгоден уголовным элементам на Украине

Теми, кому наиболее выгодна легализация марихуаны на Украине, могут стать уголовные авторитеты юга страны. Об этом пишет "Страна".

Отмечается, что именно эти криминальные элементы контролируют плантации конопли в стране. Крупнейший из таких дельцов — Олег Попеску по кличке Олег Ренийский или Румын. Остальная часть марихуаны приходится на мелких уголовников.

Эксперты полагают, что в общем на одной плантации в Одесской области каждое лето местные авторитеты зарабатывают порядка 28 миллионов долларов. Часть доходов от выращивания и сбыта марихуаны получают полицейские, пограничники и местные власти, которые должны молчать за взятки.

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#украина #марихуана #легализация

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