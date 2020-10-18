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15:38   18 Октября 2020
Общество

Академик Тотолян рассказал, как скоро исчезают антитела к коронавирусу

Академик Тотолян рассказал, как скоро исчезают антитела к коронавирусу

От 15 до 20% пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, теряют антитела к коронавирусу через довольно быстрый срок. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Примерно 15-20% переболевших COVID-19 теряют антитела уже через пару месяцев после излечения. Такое мнение высказал глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы "Вести недели".

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#коронавирус #антитела #Тотолян

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