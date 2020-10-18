15:38 18 Октября 2020Общество
Академик Тотолян рассказал, как скоро исчезают антитела к коронавирусу
От 15 до 20% пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, теряют антитела к коронавирусу через довольно быстрый срок. Об этом сообщает агентство ТАСС.
От 15 до 20% пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, теряют антитела к коронавирусу через довольно быстрый срок. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Примерно 15-20% переболевших COVID-19 теряют антитела уже через пару месяцев после излечения. Такое мнение высказал глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы "Вести недели".