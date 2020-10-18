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15:37   18 Октября 2020
Происшествия

СК проверяет информацию о гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище

СК проверяет информацию о гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище

Массовая гибель рыбы произошла в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии, передает "МК". СК по республике проводит проверку по факту инцидента.

Берег одного из старейших водоемов республики практически полностью завалило мертвой рыбой. Зловонный запах распространился по всей округе, сообщают очевидцы. Минприроды РФ по региону сформировало группу для расследования инцидента на водохранилище.

Взяты пробы воды, назначен ряд лабораторных исследований. Аршань-Зельменское водохранилище было образовано в 1935-1937 годах. Власти Калмыкии пока не дали официального комментария относительно инцидента.

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#ск #калмыкия #рыба

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