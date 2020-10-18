Президент России Владимир Путин заявил, что не будет "есть землю из горшка с цветами", об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, передает канал "Россия-1".

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет "есть землю из горшка с цветами", об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, передает канал "Россия-1".

На телеканале вышел новый выпуск программы "Юмор в большой политике" — "Москва. Кремль. Путин". В программе собраны неожиданные ответы главы государства на вопросы представителей СМИ. Так, один из журналистов попросил Путина дать гарантии того, что деноминации рубля не будет.

"Вы че, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами? Клялся на крови? Это глупо просто", — заявил Путин в ответ.

Также в подборке запечатлен вопрос Путину, какое оно — кресло президента. В ответ российский лидер коротко заявил, что "не жмет". Авторы ролика добавили, что это "самоирония на высшем уровне".