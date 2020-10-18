Вождизм и авторитарность: почему Навальный не станет политиком

Беглого олигарха Михаила Ходорковского не устроила предлагаемая Алексеем Навальным модель власти, из-за которой бизнесмен не видит блогера в качестве альтернативы нынешнему президенту РФ.

Беглого олигарха Михаила Ходорковского не устроила предлагаемая Алексеем Навальным модель власти, из-за которой бизнесмен не видит блогера в качестве альтернативы нынешнему президенту РФ.

Как заявил Ходорковский, Навальный выступает за авторитарную модель власти, но это принципиально не меняет существующего политического устройства в стране, передает Nation News. По мнению олигарха, он не верит в то, что человек, который придет на место нынешнего президента, сможет построить демократию. Бизнесмен считает, что нужно менять ситуацию в стране в целом, поэтому необходимо изначально строить коалиционное правительство.

"Я не верю в доброго царя. Я считаю, что это просто логика развития событий монопольной власти", — заявил Ходорковский.

Характерные Навальному авторитарность и вождизм отмечали еще в 2012 году во время митингов на Болотной. Позиция блогера не устраивала демократов из "Яблока", которые позднее критиковали "Умное голосование". Фактически Навальный предлагал своим последователям не думать, за кого голосовать, и не анализировать высказывания кандидатов.

Бывший сотрудник признанного иноагентом ФБК Виталий Серуканов также не раз высказывался о вождизме Навального и о том, что он прячет за этим свою неуверенность. Серуканов рассказал, что Навальный активно отыгрывается на юристе ФБК Любови Соболь, прилюдно унижает ее и доводит до слез, а она продолжает ему верить.