Путин откровенно рассказал о влиянии пива на его учебу

Президент России Владимир Путин в одном из старых интервью рассказал, что во времена учебы он "много пил пиво" в свободное время. Об этом сообщает "Царьград".

Президент России Владимир Путин в одном из старых интервью рассказал, что во времена учебы он "много пил пиво" в свободное время. Об этом сообщает "Царьград".

Журналисты телеканала "Россия-1" вспомнили шутки президента в рамках программы "Юмор в большой политике" — "Москва. Кремль. Путин".

"Я, может быть, и не очень хорошо учился в университете, потому что пива много пил в свободное время", — отметил глава государства.

Инцидент произошел во время прямой линии Путина. Президент России прочитал плакат, который был создан для привлечения внимания, не "Путин бабай", как было написано, а "Путин байбай", что с английского переводится, как "прощай".