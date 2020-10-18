15:11 18 Октября 2020Общество
Путин откровенно рассказал о влиянии пива на его учебу
Президент России Владимир Путин в одном из старых интервью рассказал, что во времена учебы он "много пил пиво" в свободное время. Об этом сообщает "Царьград".
Президент России Владимир Путин в одном из старых интервью рассказал, что во времена учебы он "много пил пиво" в свободное время. Об этом сообщает "Царьград".
Журналисты телеканала "Россия-1" вспомнили шутки президента в рамках программы "Юмор в большой политике" — "Москва. Кремль. Путин".
"Я, может быть, и не очень хорошо учился в университете, потому что пива много пил в свободное время", — отметил глава государства.
Инцидент произошел во время прямой линии Путина. Президент России прочитал плакат, который был создан для привлечения внимания, не "Путин бабай", как было написано, а "Путин байбай", что с английского переводится, как "прощай".