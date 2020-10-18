Начисление пенсий по новым правилам стало более удобным для россиян

Изменение с 18 октября правил получения пенсий не влияет на размер выплат и их надежность, пояснил в беседе с Nation News председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Изменение с 18 октября правил получения пенсий не влияет на размер выплат и их надежность, пояснил в беседе с Nation News председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Новшество состоит в том, что при переходе из одного банка в другой пенсионер теперь имеет право сам устанавливать дату поступления денег. Казалось бы, незначительная деталь, но для кого-то она важна. Например, человеку нужно оплачивать услуги ЖКХ пятого числа каждого месяца, поэтому он может назначить регулярные переводы именно к этому сроку. Иными словами, граждане продолжат получать столько, сколько им начислено, но будут определять, когда им это нужнее и удобнее.

Каждый месяц пенсии в России начисляются 43 млн человек. Главное достоинство отечественной пенсионной системы состоит в том, что это происходит без всяких проблем, подчеркнул Рязанский.