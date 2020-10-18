Бойца ММА Нурмагомедова госпитализировали с высокой температурой

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение команды спортсмена.

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение команды спортсмена.

У бойца был сильный грипп, температура и рвота, сообщили изданию в команде Нурмагомедова. Спортсмен должен 24 октября провести поединок с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Ключевым событием мероприятия станет бой обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

За спортивную карьеру в ММА у 24-летнего Умара Нурмагомедова нет ни одного проигрыша и 12 побед. В феврале 2020 года он вступил в ряды UFC, дебют бойца состоялся в апреле.