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14:55   18 Октября 2020
Шоу-бизнес

Критик назвал причины отсутствия достойных преемников Пугачевой

Критик назвал причины отсутствия достойных преемников Пугачевой

На данный момент на сцене российской эстрады отсутствуют достойные молодые преемники народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Музыкальный критик Александр Волков в интервью Nation News объяснил, как так произошло.

Уровень музыкального и культурного образования в России оставляет желать лучшего. Нынешние программы в профильных школах и консерваториях недостаточно проработаны для того, чтобы в российскую эстраду приходили действительно талантливые и амбициозные музыканты.

По словам Волкова, сейчас в стране царит "стагнация". Критик считает, что стареющих звезд первой величины пытаются заменить некими "странными персонажами", намекая на трансформацию отечественной эстрады во фрик-шоу.

"Сейчас трудно ожидать появления каких-то новых звезд масштаба Пугачевой. В России сложилась ситуация стагнации, отсутствия высокой и качественной эстрады как таковой", — отметил Волков.

Кроме того, эксперт считает отсутствие достойных преемников на сцене результатом нечестного отбора конкурсантов на творческих кастингах. По словам Волкова, блеф в проведении музыкальных конкурсов лишает поистине талантливых артистов возможности заявить о себе.

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