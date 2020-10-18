Критик назвал причины отсутствия достойных преемников Пугачевой

На данный момент на сцене российской эстрады отсутствуют достойные молодые преемники народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Музыкальный критик Александр Волков в интервью Nation News объяснил, как так произошло.

На данный момент на сцене российской эстрады отсутствуют достойные молодые преемники народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Музыкальный критик Александр Волков в интервью Nation News объяснил, как так произошло.

Уровень музыкального и культурного образования в России оставляет желать лучшего. Нынешние программы в профильных школах и консерваториях недостаточно проработаны для того, чтобы в российскую эстраду приходили действительно талантливые и амбициозные музыканты.

По словам Волкова, сейчас в стране царит "стагнация". Критик считает, что стареющих звезд первой величины пытаются заменить некими "странными персонажами", намекая на трансформацию отечественной эстрады во фрик-шоу.

"Сейчас трудно ожидать появления каких-то новых звезд масштаба Пугачевой. В России сложилась ситуация стагнации, отсутствия высокой и качественной эстрады как таковой", — отметил Волков.

Кроме того, эксперт считает отсутствие достойных преемников на сцене результатом нечестного отбора конкурсантов на творческих кастингах. По словам Волкова, блеф в проведении музыкальных конкурсов лишает поистине талантливых артистов возможности заявить о себе.