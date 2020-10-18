РФПИ и ДОМ.РФ предложат ипотечные облигации иностранным инвесторам

Компания ДОМ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерены совместно привлекать инвесторов из-за рубежа к ипотечным и инфраструктурным облигациям.

Компания ДОМ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерены совместно привлекать инвесторов из-за рубежа к ипотечным и инфраструктурным облигациям.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что финансовый институт развития в жилищной сфере в числе прочего занимается развитием рынка ипотеки и выполняет функции оператора госпрограмм поддержки в этой сфере. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил, что портфель системообразующих проектов у ДОМ.РФ очень хорошего качества. Есть широкие возможности для сотрудничества, в том числе в плане предложения арабским и азиатским инвесторам ценных бумаг.

По итогам сентября российские банки выдали почти 500 млрд рублей в виде займов на приобретение жилья. Это стало рекордным показателем за всю историю ипотечного рынка. Такая ситуация стала следствием госпрограммы субсидированного кредитования под 6,5%, а также роста спроса в сегменте, где ставки находятся на историческом минимуме.